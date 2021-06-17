Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

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рекомендовал столичным вузам с 1 сентября допускать на очные занятия только студентов, имеющих либо справки о наличии антител, либо сертификат о вакцинации или противопоказаниях к ней. Рекомендации совета оказались в распоряжении ТАСС.

Для остальных студентов предлагается организовать онлайн-занятия. Совет считает, что это не приведет к снижению качества обучения, так как вузы уже отработали технологию работы в удаленном режиме.

В документе отмечено, что право на образование является конституционным правом граждан России, но «реализация любых конституционных прав… не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц».

Кроме того, совет предложил вакцинировать не менее 60% работников вузов, а также проводить среди них и студентов разъяснительную работу о пользе прививок и соблюдения санитарных мер. Ректорам рекомендуется лично участвовать в этой кампании. Также предлагается отменить массовые мероприятия, включая выпускные.

12 июня на фоне роста заболеваемости ковидом мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 20 июня включительно. На этот период в городе ввели ограничения на посещение общественных мест.

16 июня Москва и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда сфер, в том числе сферы образования. Следом об аналогичных мерах объявили Кемеровская и Сахалинская области.

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