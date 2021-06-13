Blue Origin продала билет на полет в космос вместе с Джеффом Безосом за 28 миллионов долларов

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Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, продала на аукционе билет на полет в космос на корабле New Shepard за 28 миллионов долларов. Об этом Blue Origin сообщила в твиттере.

Имя покупателя компания не назвала, его обещают раскрыть в ближайшие недели.

Средства от продажи билета будут переданы в фонд Club for the Future — организацию, созданную Blue Origin в 2019 году, чтобы поощрять молодых людей строить карьеру в технических областях и способствовать развитию космонавтики.

20 июля Blue Origin намерена осуществить свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard. В нем примут участие Джефф Безос и его брат Марк. Кроме них и человека, купившего билет на аукционе, на корабле будет еще один турист; его имя пока неизвестно.

5 июля Джефф Безос официально покинет пост гендиректора Amazon — в день 27-летия основания компании. Его преемником станет руководитель подразделения облачных вычислений компании Энди Джесси.

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