Джефф Безос отправится в космос на собственном корабле

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Основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос объявил, что отправится в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard, разработанном и построенном его компанией Blue Origin.

«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — написал Безос в инстаграме.

Как сообщалось ранее, 20 июля Blue Origin намерена осуществить первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard. В общей сложности в нем смогут поучаствовать шесть человек. Космические туристы поднимутся на корабле New Shepard на высоту 100 километров над Землей. Полет продлится 11 минут.

Стоимость билетов для космических туристов пока не разглашается. Одно из мест на New Shepard разыгрывают на онлайн-аукционе. На данный момент за него готовы заплатить 2,8 миллиона долларов.

5 июля Джефф Безос официально уходит с поста гендиректора Amazon — в день 27-летия основания компании. Его преемником станет руководитель подразделения облачных вычислений компании Энди Джесси.

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