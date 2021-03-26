Amazon решил поспорить в твиттере, правда ли его работникам приходится мочиться в пластиковые бутылки Это было очень, очень плохое решение. Потому что работники вынуждены делать это постоянно

Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

25 марта топ-менеджер компании Amazon Дейв Кларк решил обсудить в твиттере визит сенатора от Демократической партии США Берни Сандерса в штат Алабама. Сенатор планировал встретиться с местными работниками Amazon, обсудить условия их труда и планы по созданию профсоюза. «Итак, если вы хотите поговорить о [оплате труда в] 15 долларах в час и медицинском обслуживании, сенатор Сандерс будет говорить об этом в центре города. Но если вы хотите зарабатывать как минимум 15 долларов в час и получать медицинское обслуживание, Amazon готов нанять вас», — с иронией написал Кларк.

Объяснение, почему речь именно о 15 долларах — в этом материале У McDonaldʼs есть секретное разведывательное подразделение. Оно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты Главное из расследования Vice

Топ-менеджеру компании ответил демократический политик из Висконсина Марк Покан: «Оплата работникам в размере 15 долларов в час не делает вас „прогрессивным работодателем“, пока вы разгоняете профсоюзы и заставляете работников мочиться в бутылки с водой».

После этого в дискуссию вступил официальный аккаунт Amazon News, публикующий корпоративные новости о компании. «Вы же на самом деле не верите в эти истории про бутылки, не так ли? Если бы это было правдой, никто бы на нас не работал, — написал Amazon Покану. — По правде говоря, у нас более миллиона невероятных сотрудников по всему миру, которые гордятся своим делом, получают отличную заработную плату и медицинское обслуживание с первого дня».

На эту реплику немедленно обратили внимание как другие пользователи твиттера, так и крупные интернет-издания. Уже на следующий день издание The Intercept опубликовало свидетельства сотрудников Amazon. По их словам, «истории про бутылки» — это настолько распространенная практика, что менеджеры компании часто ссылаются на нее во время встреч. Она также упоминается в официальных документах и ​​имейлах компании, которые попали в распоряжение издания.

«Мы буквально вынуждены делать это [мочиться в бутылки], иначе потеряем работу из-за слишком большого количества недоставленных посылок», — сказала изданию Хали Мари Браун, 26-летняя жительница Калифорнии, работавшая водителем у подрядчика Amazon по доставке товаров. «Они [менеджеры Amazon] дают нам 30 минут оплачиваемых перерывов [в день], но вы не успеете закончить свою работу, если пойдете на это, независимо от того, насколько быстро вы работаете», — объяснил другой сотрудник доставки Amazon из Массачусетса.

В самом Amazon отлично осведомлены об этой проблеме и пытаются бороться с ней — в том числе рассылкой предостережений сотрудникам. В электронном письме, которое Браун получила от своего менеджера в августе 2020 года, есть целый раздел под названием «Бутылка для мочи», в котором говорится: «Утром вы должны тщательно проверить свой фургон на предмет мусора и бутылок с мочой. Если вы обнаружите бутылку с мочой, сообщите об этом своему руководителю, обслуживающему персоналу или мне».

Инструкция для водителей Amazon в Калифорнии, требующая не оставлять в фургоне бутылки с мочой, опубликованная журналистом BuzzFeed Кеном Бенсингером

Однако, по словам сотрудников компании, за последний год ситуация только ухудшилась, поскольку во время пандемии коронавируса и массовой самоизоляции Amazon столкнулся с бумом заказов на доставку товаров. «Каждую смену я вынужден пользоваться бутылкой, чтобы закончить свой маршрут вовремя, — сказал еще один сотрудник службы доставки компании. — Это настолько распространено, что вы часто находите бутылки других водителей под сиденьями в фургонах. Тот факт, что Amazon написал об этом в твиттере — это просто уморительно».

Более того, некоторым сотрудникам компании даже приходилось испражняться в пакеты. «Этим вечером сотрудник обнаружил человеческие фекалии в сумке Amazon, которую водитель вернул на станцию. Это уже третий случай за последние два месяца, когда сумки возвращаются на станцию ​​с фекалиями внутри», — приводит The Intercept письмо менеджера отдела логистики Amazon своим сотрудникам, отправленное в мае 2020 года.

Тот факт, что водителям службы доставки Amazon приходится мочиться в бутылки и кофейные стаканчики в своих фургонах, невозможно считать открытием: они давно и открыто обсуждают это на своем профессиональном форуме на Reddit, добавляет издание Vice. После твита Amazon News участники форума ответили компании целым тредом, в котором водители начали публиковать фотографии своих «туалетов» — от стаканов из «Макдоналдса» до жестяной коробки из-под чипсов Pringles.

Последствия заявления компании в твиттере можно описать как «пиар-фиаско», подытоживает The Guardian: менее чем за 12 часов этот твит был процитирован более 9 тысяч раз, компания получила на него тысячи издевательских ответов. Многие пользователи не забыли напомнить Amazon, что пока ее сотрудники мочатся в бутылки, ее основатель Джефф Безос увеличил свой личный капитал на 70 миллиардов долларов — благодаря буму продаж во время пандемии. В феврале Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире — после того как ненадолго уступил его предпринимателю Илону Маску.

Аккаунт Amazon News и сама компания пока никак не отреагировали на критику со стороны пользователей и журналистов.

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Петр Лохов