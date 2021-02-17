Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе звание самого богатого бизнесмена в мире

Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов в мире .

По данным Bloomberg, состояние Безоса на 16 февраля составляло 191 миллиард долларов, что на 955 миллионов долларов больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, сместившегося на вторую строчку.

Безос бессменно возглавлял Bloomberg Billionaires Index почти три года — до 7 января 2021 года, когда он уступил первую строчку Маску.

В начале февраля стало известно, что Безос покидает пост главы Amazon, который он занимал с 1994 года. Он станет исполнительным председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах Amazon.