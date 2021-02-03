Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Основатель Amazon и богатейший человек на Земле Джефф Безос перестанет быть гендиректором компании — он покинет свою должность в третьем квартале 2021 года, говорится в сообщении Amazon.

Новым главой Amazon станет Энди Джасси, ныне возглавляющий подразделение Amazon Web Services.

Сам Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на новых продуктах компании.

Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году. Джасси работает в Amazon с 1997 года.

Наряду с сообщением о грядущих перестановках компания опубликовала отчетность о доходах за 2020 год. Согласно документам, чистая прибыль Amazon почти удвоилась и достигла 21,3 миллиарда долларов. Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 38% и составила 386,1 миллиарда долларов.