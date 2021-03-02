«Ищем новые способы угодить нашим клиентам» Amazon изменила иконку приложения — в прошлой версии разглядели усмешку Гитлера
Компания Amazon изменила иконку мобильного приложения. Вероятно, это связано с тем, что части пользователей прошлая версия логотипа напомнила ухмыляющегося Адольфа Гитлера.
На старой версии иконки, представленной в январе 2021 года, изображена картонная коробка с синим, неаккуратно оторванным скотчем вверху — и улыбкой внизу. Этот кусочек скотча и вызвал ассоциации с усами-щеточками, которые носили Гитлер и Чарли Чаплин.
На схожесть с Гитлером обратили внимание в соцсетях еще в январе.
В обновленной версии логотипа скотч остался на том же месте, но теперь он оторван аккуратно, а справа появился залом.
Сама компания так прокомментировала изменения иконки: «Amazon всегда ищет новые способы угодить нашим клиентам. Мы разработали новую иконку, чтобы вызывать предвкушение, восторг и радость, когда клиенты начинают шоппинг-путешествие на своем телефоне — точно так же, как когда они видят наши коробки у входной двери».