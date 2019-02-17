Кандидат в президенты Украины 20 минут защищал в эфире свою предвыборную программу. На самом деле это была программа Гитлера

Кандидат в президенты Украины, социал-демократ Сергей Каплин в эфире программы «БлогПост» на украинском «Пятом канале» перепутал свою предвыборную программу с программой , написанной Адольфом Гитлером и его единомышленниками в 1920 году. Об этом рассказал один из ведущих «БлогПоста» Юрий Гудименко.

Эфир с участием Сергея Каплина. Обсуждение программы Гитлера идет с 25-й минуты… 5 канал

Эфир «БлогПоста» с Сергеем Каплиным прошел 15 февраля. Гудименко и его соведущий Виктор Трегубов предложили политику обсудить его предвыборную программу, после чего зачитали ему три пункта программы НСДАП: про национализацию предприятий, разделение прибыли предприятий между работниками и повышение пенсий. Политик комментировал эти тезисы около 20 минут, не заметив подвоха.

«Читаю один пункт, второй, третий подряд… Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам… Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи», — написал Гудименко в фейсбуке.

Когда ведущие рассказали Каплину, что он перепутал свою программу с национал-социалистической, политик не смутился. Он заявил, что это произошло не потому, что он не знает собственную программу, а потому, что некоторые тезисы в двух программах могут быть похожи.