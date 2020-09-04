Ох… 2020 год — это когда Адольф Гитлер объединяет силы с Иосифом Сталиным, чтобы спеть добродушную песню «Video Killed the Radio Star» британской группы The Buggles.

Все это стало возможным благодаря нейросети, оживляющей портреты людей. Нейросеть синхронизирует движения губ на снимке со словами песни — и получается даже слишком убедительно. Одна проблема: песня — отличная, но подпевать дуэту Гитлера и Сталина как-то не хочется.

Borked

Кстати, есть еще версия «Video Killed the Radio Star» с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Sean Lee