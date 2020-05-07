Челябинский торговый центр «Космос» к 9 мая запустил патриотический конкурс «Имена героев». Участникам предложили прислать фото и краткую биографию их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже эти истории публиковали в паблике «Космоса» в ВК с подписью «Пусть город знает своих героев».

Одним из таких героев оказался Сумин Владимир Владимирович, его снимок тоже выложили в ВК. В 1942-м он отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя три года погиб во время Висло-Одерской операции. История, безусловно, героическая. Вот только не было никакого Сумина Владимира Владимировича. Администраторы паблика не сумели распознать троллинг и опубликовали изображение молодого Адольфа Гитлера без усов.

Подписчики мгновенно узнали фото фюрера и, естественно, оскорбились. Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты.

Организаторы конкурса выпустили пост с извинениями: «Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить, и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, не допроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло».

Дальше еще лучше: «Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен». Пост заканчивался обещаниями «не дать опорочить священный праздник».

Судя по комментариям под публикацией, извинения не слишком помогли — туда продолжают скидывать скриншоты с фотографией Гитлера, а модераторы их спешно удаляют. В конце концов в паблике ограничили возможность комментирования.