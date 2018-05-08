шапито

Бизнесмен развесил по кузбасскому селу баннеры ко Дню Победы. На них изображен его пес

Meduza
11:59, 8 мая 2018

В селе Тисуль в Кемеровской области местный бизнесмен развесил плакаты ко Дню Победы с изображением самоедской собаки.

По словам представителя местной администрации, баннеры висят на зданиях, которые принадлежат предпринимателю. «Снять мы их не можем, ведь строения являются его собственностью», — заявили в администрации села. Чиновники подчеркнули, что не могут связаться с мужчиной, потому что он улетел в Данию на чемпионат мира по хоккею.

Глава Тисуля Александр Паксюткин сообщил, что изображенная на плакатах собака принадлежит бизнесмену.

Обновление. Вечером 8 мая Паксюткин рассказал «Дождю», что бизнесмена зовут Сергей Тарасов. Глава поселения подал жалобу на плакат в компанию Тарасова. Также Паксюткин сообщил, что ему позвонил с московского номера некий сотрудник прокуратуры. Звонившего интересовало кто и где вывесил плакаты.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы