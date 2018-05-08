Бизнесмен развесил по кузбасскому селу баннеры ко Дню Победы. На них изображен его пес

В селе Тисуль в Кемеровской области местный бизнесмен развесил плакаты ко Дню Победы с изображением самоедской собаки.

В Тисуле (Кемеровская область) появились такие вот баннеры к 9 мая



Спасибо самоеду за победу! pic.twitter.com/5YbPnLOmAU — Лентач (@oldLentach) May 8, 2018

По словам представителя местной администрации, баннеры висят на зданиях, которые принадлежат предпринимателю. «Снять мы их не можем, ведь строения являются его собственностью», — заявили в администрации села. Чиновники подчеркнули, что не могут связаться с мужчиной, потому что он улетел в Данию на чемпионат мира по хоккею.

Глава Тисуля Александр Паксюткин сообщил, что изображенная на плакатах собака принадлежит бизнесмену.

Обновление. Вечером 8 мая Паксюткин рассказал «Дождю», что бизнесмена зовут Сергей Тарасов. Глава поселения подал жалобу на плакат в компанию Тарасова. Также Паксюткин сообщил, что ему позвонил с московского номера некий сотрудник прокуратуры. Звонившего интересовало кто и где вывесил плакаты.