Телеканал «Матч ТВ» покажет утром 9 мая повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 года в Пхенчхане между сборными России и Германии.

Трансляция начнется в 6:30 утра. Сразу после нее в 10:00 будет показано обращение президента РФ Владимира Путина по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как напоминает Sports.ru, первым обративший на это внимание, хоккейный финал Олимпиады-2018 завершился победой россиян в овертайме со счетом 4:3.

Парад Победы 9 мая в 2020 году перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Владимир Путин намерен 9 мая возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и оттуда выступить с обращением в честь 75-летия Победы.