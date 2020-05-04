В Усинске повесили плакат к 9 мая. Во-первых, из-за него можно подумать, что люди воевали с оленями. Во-вторых, на фото — финский солдат
В городе Усинске, республика Коми, разместили плакат к 9 мая с оленем и вооруженным солдатом. Рядом указана цитата из стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко:
За кругом полярным в Великой войне
Сражались олени и люди.
Поклонимся им, постоим в тишине,
Пусть вечная слава им будет!
Мало того, что эти строки можно прочитать так, будто люди вели (великую) войну против оленей. Так еще и солдат на плакате оказался финским, а Финляндия во время Второй мировой воевала против СССР. Снимок этого солдата, сделанный 4 мая 1944 года в Лапландии, нашли в фотоальбоме «Warrior of Lapland». В руках солдат держит автомат Suomi KP/31.
«Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации, — заявил мэр Усинска Николай Такаев в разговоре с ТАСС. — Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый». Мэр уже вызвал юристов администрации и пообещал решить, как наказать авторов плаката.