В городе Усинске, республика Коми, разместили плакат к 9 мая с оленем и вооруженным солдатом. Рядом указана цитата из стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко:

За кругом полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!

Мало того, что эти строки можно прочитать так, будто люди вели (великую) войну против оленей. Так еще и солдат на плакате оказался финским, а Финляндия во время Второй мировой воевала против СССР. Снимок этого солдата, сделанный 4 мая 1944 года в Лапландии, нашли в фотоальбоме «Warrior of Lapland». В руках солдат держит автомат Suomi KP/31.

«Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации, — заявил мэр Усинска Николай Такаев в разговоре с ТАСС. — Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый». Мэр уже вызвал юристов администрации и пообещал решить, как наказать авторов плаката.