В Кургане к 9 мая повесили баннеры с «Оборонной Севостополя» и «Бресткой крепостью»

В Кургане в рамках оформления города к празднованию Дня Победы повесили баннеры с орфографическими ошибками. Так, сообщается в городском паблике в соцсети «ВКонтакте», на здании Главпочтамта появился плакат с надписью «Оборонна Севостополя», а на баннере, размещенном на кинотеатре «Россия», написано «Защитники Бресткой крепости».

Администрация Кургана заявила, что департамент социальной политики города не являлся заказчиком баннеров с орфографическими ошибками. «Баннеры были изготовлены РА „Контур“ на безвозмездной основе для украшения города к празднику», — сообщили Znak.com в пресс-службе мэрии.

В рекламном агентстве «Контур», в свою очередь, объяснили ошибки тем, что «торопились, хотели быстрее». В настоящий момент, рассказали представители компании, баннеры сняты, их вернут после того, как ошибки будут исправлены.