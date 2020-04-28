В Нижнем Новгороде разместили баннеры к 9 мая. Но перепутали Великую Отечественную с Гражданской войной

В Нижнем Новгороде вовсю готовятся к 9 мая — в честь праздника в городе установили баннеры с изображением мужчин в форме и надписями «Спасибо за победу». Вот только авторы баннера перепутали Великую Отечественную войну с Гражданской. На плакате — матросы Волжской военной флотилии, участвовавшие в Гражданской войне. В Нижнем Новгороде в их честь установлен монумент. На ошибку обратили внимание администраторы паблика в ВК «Типичный Нижний Новгород».

В центре градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода заявили, что баннеры разместили без их ведома: «Информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций». Все 10 баннеров уже сняли.