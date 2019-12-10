«Почему дедушка не может быть ветеринаром?» Авторы социальной рекламы в Орле перепутали ветеранов и ветеринаров, а потом попытались неумело оправдаться

В Орле появились электронные табло с социальной рекламой волонтерской организации «Волонтеры Победы». Реклама вроде как посвящена помощи ветеранам. Вот только на баннерах нет ни слова о них — заботиться предлагают о ветеринарах.

В организации «Волонтеры Победы» заявили, что в случившемся виновата компания-субподрядчик, размещавшая рекламу: ее дизайнер «зачем-то открыл уже готовый макет и внес эти изменения».

В рекламном агентстве «Четыре сезона», делавшем баннер, объяснили, что проблема возникла из-за автозамены, отметив при этом, что итоговый вариант был согласован с заказчиком — Управлением по молодежной политике Орловской области. «Мы не оспариваем нашу ошибку. Однако ролик изначально был согласован с заказчиком. Поэтому и оставили. Почему дедушка в видеоролике не может быть ветеринаром?», — поинтересовались в агентстве.

Представители «Четырех сезонов» извинились перед ветеранами и подчеркнули, что ролик уже исправлен, а дизайнер — оштрафован.

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Max Plakhanov