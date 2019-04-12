В Санкт-Петербурге появилась новая социальная реклама, слоган которой — «В мире тысячи дорог. Выбери путь без наркотиков». Ее герои, напоминающие туристов мужчина и женщина, изображены на фоне Петропавловской крепости и разведенного моста. Но в руках у женщины — не карта Петербурга, а карта Праги.

«Выбери путь без наркотиков и не приезжай в Петербург с картой другого города», — пошутили авторы телеграм-канала «Протестный Петербург», которые первыми заметили несоответствие.

Как выяснила «Фонтанка», макет создан благотворительным фондом «Развитие», его заказчик — городской комитет по печати. Плакат согласовали в антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга. В городе установлено как минимум 14 щитов с изображением карты Праги.

Глава фонда «Развитие» Жанна Шипкова в разговоре с «Фонтанкой» рассказала, что все дело в количество денег, выделенных на рекламу. «Бюджет не такой гигантский для шести макетов, чтобы организовывать свою фотосъемку, поэтому мы выкупаем в фотобанке фотографии. Не думали, что будут так пристально карту рассматривать», — заявила Шипкова.

Глава фонда добавила, что карта Праги не противоречит смыслу социальной рекламы, ведь ее идея в том, что путешествовать интереснее, чем принимать наркотики. «Призывать посетить Прагу, которая изображена на данном макете, — это позитивнее, чем изображать шприцы или кровавые сцены, как некоторые делают», — отметила Шипкова.