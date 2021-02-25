У McDonaldʼs есть секретное разведывательное подразделение. Оно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты Главное из расследования Vice

Активист с флагом движения Fight for $15 во время акции протеста напротив ресторана McDonaldʼs. США, штат Северная Каролина, 20 июля 2020 года Bob Karp / Zuma / Scanpix / LETA

Корпорация McDonaldʼs создала специальное секретное разведывательное подразделение, которое собирает «стратегические разведданные» о рабочих, выступающих за повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Таких сотрудников компания считает угрозой своей безопасности и поэтому на протяжении уже нескольких лет шпионит за ними, говорится в расследовании, опубликованном изданием Vice.

У работников ресторанов McDonaldʼs нет своего профсоюза, однако многие из них участвуют в деятельности движения под названием , которое с 2012 года организовывает забастовки и протесты работников сферы быстрого питания в США и других странах. В частности, движение добивается от американских властей и бизнеса повышения минимальной зарплаты, которая уже более 10 лет держится на уровне 7,25 доллара в час. Активность Fight for $15 привела к тому, что американский конгресс с высокой вероятностью действительно вскоре утвердит федеральную минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час, отмечает Vice. В целом ряде штатов — например, в Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе, Иллинойсе и Мэриленде — местные власти уже пошли навстречу этим требованиям.

При этом многие активисты движения работают на франшизы McDonaldʼs, поэтому сама компания отказывается от переговоров с ними, ссылаясь на то, что те формально не являются ее сотрудниками.

Тем не менее, группа разведывательных аналитиков, расквартированная в офисах в Чикаго и Лондоне, следит за деятельностью ячеек Fight for $15 по всему миру. Она выясняет, какие работники McDonaldʼs являются активистами движения, с кем они контактируют, чтобы организовывать забастовки и протесты или создать локальные профессиональные объединения.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, целью McDonaldʼs и его секретного подразделения является сбор «стратегических разведданных» о «контрагентах» компании, а также «политической информации о сложных политических условиях на сложных рынках, которые могут вызвать серьезные сбои в бизнесе и повлиять на возврат инвестиций». В числе прочего компания отслеживала, «как и где Fight for $15 атакует бренд [McDonaldʼs]» или «как Fight for $15 реализует свои цели на 2020 год».

В другом документе разведывательный аналитик корпорации описывает деятельность профсоюзных активистов — вплоть до количества их личных встреч и участия в «виртуальных» протестах. В числе прочего аналитики McDonaldʼs использовали инструменты для мониторинга социальных сетей, чтобы собирать и обрабатывать открытые данные и отслеживать интересующие их учетные записи. Для этого использовались в том числе фейковые аккаунты в соцсетях, утверждает Vice.

«Идея заключалась в том, чтобы выяснить их [активистов] стратегию, суметь противостоять ей и узнать, где находятся ключевые игроки и с кем еще они знакомы», — рассказал изданию неназванный бывший сотрудник корпорации.

Представитель McDonaldʼs заявил Vice, что рассказанная журналистами история «наполнена ложной информацией, объединяющей разрозненные фрагменты, чтобы создать сенсационное повествование, которое является неточным и вводящим в заблуждение». В частности, он опроверг использование корпорацией фейковых аккаунтов.

Однако он не стал отрицать, что в составе McDonaldʼs действительно есть команда, «сосредоточенная на выявлении любых потенциальных угроз безопасности, которые могут нанести вред нашей команде, франчайзи и клиентам в почти 40 000 населенных пунктах по всему миру, где мы работаем».

«Мы обязаны следить за активностью протестов работников, которые могут ставить целью нарушение работы ресторана, что может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов», — добавил представитель корпорации.

Пересказал Петр Лохов