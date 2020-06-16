18 июня на цифровых платформах КАРОАрт.LIVE и Wink выйдет фильм Джона Ли Хэнкока «Основатель» (мировая премьера картины состоялась в 2016 году, однако в России до этого проката не было). Фильм основан на реальных событиях — Майкл Китон («Бердмэн», «Бэтмен») играет основателя «Макдоналдса» Рэя Крока, который в 1954 году купил у братьев Макдоналдов права на открытие ресторанов по всей Америке. Также в картине сыграли Лора Дерн («Брачная история») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»). «Медуза» представляет фрагмент картины, в котором Рэй Крок объясняет Дику Макдоналду, чем хорош «Макдоналдс».

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