Американский программист создал сайт, подсчитывающий заработок Джеффа Безоса. Почувствовать себя нищим еще никогда не было так просто

Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA

Разработчик из Техаса Альваро Монторо запустил онлайн-калькулятор, который в реальном времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса.

На сайте установлено табло со счетчиком и подписью «Вот сколько заработал Джефф Безос с тех пор, как вы зашли на эту страницу». Тут же всплывают разноцветные уведомления с напоминаниями: «50 секунд. Этого хватит, чтобы купить полностью заряженную Tesla Model S (182 тысячи долларов)». Или: «110 секунд. Это больше, чем президент США зарабатывает в год (400 тысяч долларов)».

Для подсчетов Монторо использовал информацию из публикаций Bloomberg и BuzzFeed — согласно этим данным, Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.