Глава Amazon Джефф Безос опробовал механизированные руки. Теперь он в одной лиге с суперзлодеями Лексом Лютором и доктором Осьминогом

Самый богатый человек планеты, глава Amazon Джефф Безос испытал роборуки. Миллиардер с помощью надетых на руки манипуляторов пожал руку другому человеку, показал большой палец и даже размял пальцы. Безос остался под впечатлением от технологии.

«Не имею ничего против Джеффа Безоса, но это что-то из области злых гениев»

На самом деле ролику уже больше года, но многие увидели его только сейчас из-за постов в твиттере и Reddit. Миллиардера тут же сравнили с суперзлодеями из комиксов. Например, с Лексом Лютором — главным врагом Супермена. Лютор — миллиардер, разгуливающий в механизированном костюме.

«Я все пытаюсь донести до вас мысль, что этот чувак — точно Лекс Лютор. Но вы все не хотите меня слушать»

«Отдает Лексом Лютором»

А вот это — доктор Отто Октавиус, он же злодей доктор Осьминог из комиксов и фильмов о Человеке-пауке. Октавиус как раз орудует роботизированными щупальцами.

«Эй, мистер Безос? Звонил Отто Октавиус, просил вернуть его технологию»

А еще вы сами можете сравнить ролик с участием Безоса со сценой из второго «Человека-паука» Сэма Рейми.

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