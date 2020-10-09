Глава Amazon Джефф Безос опробовал механизированные руки. Теперь он в одной лиге с суперзлодеями Лексом Лютором и доктором Осьминогом
Самый богатый человек планеты, глава Amazon Джефф Безос испытал роборуки. Миллиардер с помощью надетых на руки манипуляторов пожал руку другому человеку, показал большой палец и даже размял пальцы. Безос остался под впечатлением от технологии.
На самом деле ролику уже больше года, но многие увидели его только сейчас из-за постов в твиттере и Reddit. Миллиардера тут же сравнили с суперзлодеями из комиксов. Например, с Лексом Лютором — главным врагом Супермена. Лютор — миллиардер, разгуливающий в механизированном костюме.
А вот это — доктор Отто Октавиус, он же злодей доктор Осьминог из комиксов и фильмов о Человеке-пауке. Октавиус как раз орудует роботизированными щупальцами.
А еще вы сами можете сравнить ролик с участием Безоса со сценой из второго «Человека-паука» Сэма Рейми.