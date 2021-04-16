Джефф Безос отверг упреки, что Amazon обращается с сотрудниками, как с «роботами». И тут же объявил о создании алгоритма для контроля работы их мышц

Matteo Biatta / Zuma / Scanpix / LETA

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос опубликовал очередное обращение к акционерам компании. В нем он, в частности, еще раз подтвердил, что это его последнее письмо в качестве генерального директора: еще в феврале Безос сообщил, что покинет свою должность в третьем квартале 2021 года, а новым главой Amazon станет Энди Джасси, возглавляющий подразделение Amazon Web Services. Планируется, что сам Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на новых продуктах компании.

В письме Безос также напомнил акционерам, что чистая прибыль компании в 2020 году составила 21,3 миллиарда долларов, она наняла сразу 500 тысяч новых сотрудников — так что их общее число почти удвоилось, составив 1,3 миллиона человек.

На отношении Amazon к своим сотрудникам Безос остановился особо. Он заявил, что компании нужно «лучше работать для них» — и тут же попытался опровергнуть регулярные критические публикации в прессе о том, что сейчас Amazon обращается с ними, как с бездушными механизмами.

«Если вы читали некоторые из этих новостных сообщений, вы могли подумать, что мы не заботимся о сотрудниках, — написал глава Amazon. — В этих сообщениях нашим сотрудникам иногда приписывают состояние отчаяния или то, что с ними обращаются, как с роботами. Это не так. Это сложные и вдумчивые люди, у которых есть выбор, где работать».

Безос заверил, что у работников есть неформальные перерывы в течение смены («чтобы размяться, набрать воды, воспользоваться туалетом или поговорить с менеджером»), а сама компания не ставит перед ними «необоснованных целей по уровню производительности».

В качестве исполнительного директора, объявил Безос, он собирается сосредоточиться на новых инициативах, которые позволят считать Amazon «лучшим работодателем на Земле и самым безопасным местом для работы на Земле».

Так, около 40% связанных с работой травм на Amazon связаны с опорно-двигательным аппаратом, привел он пример, причем с наибольшей вероятностью они возникают в течение первых шести месяцев работы сотрудника. «Мы разрабатываем новые автоматизированные графики комплектования персонала, которые используют сложные алгоритмы для ротации сотрудников между позициями, где приходится использовать разные группы мышц и сухожилий — чтобы уменьшить повторяющиеся движения и помочь защитить сотрудников от рисков травм опорно-двигательного аппарата. Эта новая технология занимает центральное место в программе ротации рабочих мест, которую мы внедряем в 2021 году» — объявил глава Amazon.

Он также напомнил, что еще одна инициатива компании, которая называется WorkingWell, уже была запущена в 2020 году — это корпоративные тренинги для сотрудников «по механике тела, активному здоровью и безопасности». Ее основная цель — снизить травматизм на складах компании, но она также должна оказать «положительное влияние на повседневную деятельность [сотрудников] вне работы».

Однако, как отмечает издание Vice, причины, по которым так много людей работают на Amazon, немного сложнее, чем его преимущества как хорошего работодателя. Во многих городах он является единственным крупным работодателем вообще — или, по крайней мере, достаточно крупным, чтобы снизить расценки на оплату труда в своем секторе. При этом в 2020 году компания была уличена в сокрытии растущего числа травм на своих складах. И даже если Amazon удастся улучшить условия труда людей, он продолжит крайне интенсивно эксплуатировать их, поскольку снизить нормативы по производительности компания не обещает, заключает издание.

А издание The Verge отмечает, что стратегия, включающая роботизированную систему, которая будет разрабатывать для людей новые штатные расписания, «кажется странной» для компании, которую обвиняют в обращении с рабочими, как с роботами.

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Петр Лохов