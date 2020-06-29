Сотрудники Amazon в Германии объявили забастовку из-за коронавируса

На шести предприятиях Amazon в Германии сотрудники объявили забастовку в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщает Reuters.

Забастовка, объявили представители крупного профсоюза Verdi, продлится не менее 48 часов. Девиз акции — «За хорошую и здоровую работу».

По информации Verdi, коронавирусом заразились от 30 до 40 сотрудников логистических центров Amazon. При этом, как уверяют представители профсоюза, руководство компании не предпринимает меры для защиты сотрудников.

В Amazon эти обвинения отрицают, заявляя, что только в июне компания потратила 4 миллиарда долларов на меры по защите персонала и клиентов от COVID-19.

Германия — крупнейший для Amazon рынок после США.

Профсоюзы за последние несколько лет неоднократно проводили акции протеста, требуя от Amazon улучшить оплату и условия работы сотрудников логистических центров.

В Германии за прошедшие сутки было зафиксировано 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала пандемии в Германии COVID-19 заболели почти 195 тысяч человек, почти 9 тысяч человек умерли.