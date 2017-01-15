Будущее от Джеффа Безоса: магазин без касс и доставка на дирижаблях Шесть причин считать Amazon самой крутой IT-компанией мира

Сервисы и продукты Amazon не очень популярны в России: мы знаем, что там можно что-то купить (и скорее всего промучиться с доставкой) и что компания делает одни из лучших читалок электронных книг на рынке. Но этим дело не ограничивается. Amazon — гигантская корпорация, которая тестирует массу интересных вещей — от офлайновых магазинов без продавцов до «умных колонок» с искусственным интеллектом. «Медуза» рассказывает о шести причинах считать Amazon самой крутой IT-корпорацией мира.

1. Магазин без касс и книжный без книг

В декабре 2016 года Amazon показала продуктовый магазин, в котором нет касс: на входе покупатель сканирует штрих-код, который высвечивается на экране его телефона (для этого нужно приложение Amazon Go), а затем просто берет все, что ему нужно.

Камеры, расставленные по залу, понимают, какой товар кто из посетителей магазина взял, и просто списывают деньги с аккаунта в Amazon. Такой магазин уже работает в тестовом режиме в офисе компании в Сиэтле (доступ к нему имеют только сотрудники), но в начале 2017 году туда начнут пускать и простых людей.

Introducing Amazon Go and the worldʼs most advanced shopping technology amazon

Amazon начинала 20 лет назад с онлайн-продажи книг, а в последние годы начала открывать книжные магазины в офлайне. В одном из них — на территории Пенсильванского университета — ничего не продается.

На специальном сайте учащиеся и сотрудники университета могут выбрать и заказать необходимое (из трех миллионов товаров), и в тот же день либо на следующее утро покупки уже будут ждать их в магазине. Таким образом компания прививает студентам привычку пользоваться своими сервисами (особенно учитывая льготные условия для покупки премиум-аккаунта Amazon Prime).

2. Склады на дирижаблях

Amazon продает очень много всего. Только в предрождественский период (с ноября по 19 декабря 2016 года) пользователи купили у нее миллиард товаров.

Естественно, для этого требуется мощная инфраструктура. У Amazon есть свои склады и сортировочные центры; компания, возможно, начнет доставлять товары до дверей на своих грузовиках, а не доверять этот этап курьерским службам; у нее даже есть свои грузовые самолеты.

Но все это скучно, в отличие от идеи строить склады на дирижаблях. В апреле 2016 года Amazon подала заявку на патент, который как раз и описывает такую систему.

Идея компании заключается в том, что дирижабли могут летать на 13-километровой высоте над местами, где наблюдается повышенный спрос на определенные товары (например, над стадионами). Получив заказ, дирижабль загружает товар на дрон, и тот просто падает на землю, включая двигатели только в последний момент для смягчения посадки. Затем освободившиеся дроны будут прицепляться к специальным шаттлам (небольшим летательным аппаратам), которые и доставят их назад на дирижабль.

I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP — Zoe Leavitt (@zoe_leavitt) December 28, 2016

Все это звучит пока слишком фантастически, но у Amazon есть и другие, более реалистичные идеи, как использовать в своей работе дроны.

3. Доставка дронами

Amazon далеко не единственные, кто пытаются доставлять покупки с помощью беспилотников — еще в 2014 году сыктывкарская компания «Додо Пицца» доставила таким образом пиццу (организатора доставки тогда оштрафовали на 50 тысяч рублей; позже штраф отменили).

Но если та же «Додо Пицца» занималась этим в рекламных целях, то для Amazon доставка полностью автономными дронами — часть стратегии. И в декабре 2016 года уже начались первые коммерческие доставки в Кембридже.

Amazon Prime Airʼs First Customer Delivery amazon

Самым первым доставленным товаром, по словам основателя Amazon Джеффа Безоса, были книги. Они долетели до покупателя за 13 минут.

4. Загадочный вайфай и не только

Еще три идеи Amazon в сфере доставки. В середине января 2017 года стало известно, что компания подала заявку на испытания некой беспроводной сети вокруг одного из своих зданий в Сиэтле и в сельской местности штата Вашингтон. Вероятно, Amazon разработала свою собственную сеть для связи дронов между собой.

В конце 2016-го была опубликована патентная заявка Amazon, поданная еще в 2014 году. Она предусматривает доставку товаров под землей: предполагается, что они будут перемещаться по конвейерным лентам, рельсам или даже пневмопочтой.

Система, предложенная Amazon, может связывать вокзалы, аэропорты, склады, почтоматы и покупателей. Правда, пока нет никаких признаков того, что компания действительно планирует строить подземные системы доставки товаров.

Amazon is granted a patent for using a subterranean network to deliver packages -https://t.co/3NlD5Ys6uD #usps pic.twitter.com/yN59XIiXjI — ruralinfo (@ruralinfo) January 5, 2017

Третья идея связана с другим бизнес-направлением Amazon — веб-сервисами. Корпорация позволяет хранить огромные объемы данных и обрабатывать их за приемлемую сумму. И теперь передавать эти данные на сервера Amazon можно не только через интернет.

В ноябре 2016 года компания анонсировала AWS Snowmobile — сервис доставки данных грузовиком. Когда речь заходит об огромных объемах информации (десятках петабайт), это имеет смысл: забитый дисками контейнер доедет до дата-центра Amazon быстрее, чем будут передаваться данные по сети.

Move Exabyte-Scale Data Sets with AWS Snowmobile Amazon Web Services

5. Alexa

Алекса — это виртуальный ассистент от Amazon, в первую очередь работающий через колонки Amazon Echo. Почти вся коммуникация с Алексой построена на голосовых командах.

Ассистент умеет очень много всего: зачитывать рецепты и свежие новости, включать музыку, управлять светом и отоплением в доме, дополнять список покупок и даже заказывать товары напрямую с Amazon.

Алекса пока далека от идеала — она часто не понимает команды, ее возможности все же сильно ограничены, а иногда колонка может просто зависнуть. Тем не менее, пока это лучшее предложение на рынке, которое превращает «глупый» дом в относительно «умный».

В начале января в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники CES-2017. Amazon стала одним из двух главных «чемпионов CES», хоть и почти ничего не делала сама — просто Алексу можно было встретить везде, от холодильников до автомобилей.

Alexa in the Car: Ford, Amazon Enable Shopping, Searching, Smart Home Access Ford Media

6. Инфраструктура Amazon Prime

Amazon Prime — это премиум-аккаунт в Amazon, который стоит 99 долларов в год. Главное его преимущество — бесплатная и быстрая доставка.

По умолчанию пользователи с Prime получают все товары в течение двух суток с момента оформления заказа, но в некоторых случаях срок может сокращаться до одного.

Amazon Prime можно использовать не только для заказа книг и электроники. В некоторых городах компания также предлагает владельцам премиум-аккаунта бесплатную доставку еды из ресторанов и повседневных товаров — например, шампуня или туалетной бумаги. В последнем случае можно воспользоваться девайсами (напоминают кнопки домофона, см. твит ниже) Amazon Dash, которые позволяют оформить заказ в одно нажатие.

My first #Amazon Dash button is up and running and it was so easy. pic.twitter.com/9094bUGxxW — Steve Collinge (@InsightDIYSteve) January 13, 2017

На Prime завязано очень много сервисов компании. Доставка дроном? Нужен Prime. Пришли в книжный магазин Amazon? С Prime будут скидки. Хочется поесть? С Prime доставку еды можно заказать через Алексу.

С подпиской на Prime пользователи также получают безлимитный доступ на стриминговые сервисы Prime Video и Amazon Prime Music. Первый предлагает фильмы, телешоу и сериалы, включая эксклюзивные — такие, как The Grand Tour от бывших ведущих Top Gear и первый сериал Вуди Аллена «Кризис в шести сценах». Второй — базу из двух миллионов песен, которые, к тому же, может проигрывать колонка Amazon Echo.

Владельцы премиум-аккаунта могут также получить бесплатную банковскую карту с длинным названием Amazon Prime Rewards Visa Signature Card. На нее возвращается пять процентов со всех заказов на Amazon и по одному-два процента с остальных покупок.

На этом список предложений, доступных с Prime, не ограничивается. Компания даже предлагает бонусы в сервисе трансляций компьютерных игр Twitch.

Бонус. В США на Amazon работает 180 тысяч человек. Будет 280 тысяч

Компания объявила в января, что к середине 2018 года наймет на работу в США еще 100 тысяч человек, открыв во многих штатах центры исполнения заказов.

Если масштабы не впечатляют, можно прибавить еще 120 тысяч человек — столько компания наняла осенью 2016 года на временную работу в рождественские праздники.

Ах да. Еще в Amazon работает 45 тысяч роботов, занимающихся сбором и упаковкой грузов на складах.