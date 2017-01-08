шапито

Виртуальный ассистент попытался купить кукольный домик, услышав в новостях, что виртуальный ассистент купил кукольный домик

The Verge
09:39, 8 января 2017

Корпорация Amazon продает «умные колонки» Amazon Echo, которые позволяют управлять домом с помощью голосовых команд. «Внутри» Echo находится виртуальный ассистент Alexa — он понимает сказанное и отвечает пользователю.

Чтобы вызвать Alexa, достаточно сказать «Алекса», а затем произнести команду. Среди прочего, виртуальный ассистент умеет по просьбе пользователя покупать необходимые вещи с доставкой на дом.

В начале января жительница Далласа (штат Техас) Меган Найтцел получила домой большой кукольный домик за 170 долларов и почти два килограмма печенья. Выяснилось, что заказ случайно сделала Брук, шестилетняя дочь Меган, — она просто попросила у Alexa кукольный домик и печенье, а ассистент решил, что это была команда на покупку.

После этого случая Найтцел включила в «умной колонке» защиту от детей — теперь для подтверждения заказа нужно ввести код.

Об истории с кукольным домиком рассказали в утреннем выпуске новостей на канале CW6 в Сан-Диего (Калифорния). В конце сюжета ведущий Джим Пэттон заключил: «Мне нравится эта маленькая девочка, сказавшая: „Алекса заказала для меня кукольный домик“». И тем самым он чуть не заказал еще несколько кукольных домиков своим зрителям!

Во всяком случае, телеканал получил жалобы от других владельцев Amazon Echo, смотревших сюжет: они утверждали, что слова Пэттона сработали как команда для «умных колонок». Удалось ли хотя бы одному устройству купить кукольный домик, неизвестно.

Amazon Echo доступен только в США. Колонка умеет управлять другими устройствами (например, освещением или отоплением), ставить музыку, сообщать погоду и искать информацию в интернете.
Текущая версия Alexa не умеет различать голоса пользователей, поэтому любой человек, который находится достаточно близко от колонки, может давать команды наравне с хозяином.
Иногда Echo неправильно понимает команды. В конце декабря появилось видео, на котором ребенок просит колонку спеть детскую песенку, а та начинает перечислять жанры порно.
Amazon Alexa Gone Wild! (ORIGINAL)
f0t0b0y
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться