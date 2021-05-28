Amazon решил отправлять уставших работников в киоски для медитации Критики сравнивают их с гробами, шкафами для рыданий и будкой для самоубийств из «Футурамы»

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17 мая компания Amazon анонсировала новую корпоративную программу WorkingWell, которая призвана сделать труд работников на складах и в других логистических узлах компании безопаснее, сократив производственный травматизм как минимум на 50%. О том, что эта программа, которую постепенно разворачивают с 2020 года, заработает на всех американских предприятиях Amazon, в апреле говорил основатель компании Джефф Безос. Так Безос отреагировал на критику условий труда и завышенных требований к производительности работников Amazon, которая почти непрерывно звучит в СМИ и соцсетях.

Что еще Безос пообещал своим работникам Джефф Безос отверг упреки, что Amazon обращается с сотрудниками, как с «роботами». И тут же объявил о создании алгоритма для контроля работы их мышц

Новая программа, говорится в ее анонсе, включает в себя «физические и умственные упражнения, оздоровительные тренинги и поддержку здорового питания», которые «как научно доказано, помогают восстановить силы и заряд энергии».

Позже компания рассказала, что одной из составных частей WorkingWell станет инициатива, которую Amazon назвал AmaZen. Она призвана «проводить сотрудников через практику осознанности в индивидуальных интерактивных киосках, расположенных в зданиях [компании]». Эти киоски получили название .

Внутри киоска — маленькое вентилируемое помещение с комнатными растениями, брошюры и плакаты о психическом здоровье, а также компьютер, позволяющий запустить видео с управляемой медитацией. «С помощью AmaZen я хотела создать тихое пространство, чтобы люди могли сосредоточиться на своем умственном и эмоциональном благополучии, — объясняет в корпоративном видеоролике создатель киоска Лейла Браун. — ZenBooth — это интерактивный киоск, в котором вы можете перемещаться по библиотеке психического здоровья и осознанных практик для подзарядки внутренней батареи».

Namiki

Однако на практике ZenBooth выглядит как будка размером с гроб, установленная посреди склада Amazon, констатирует издание Vice. Кроме того, не совсем понятно, как хронически перегруженные работой сотрудники компании должны находить время, чтобы посещать киоск, пишет издание. В самом Amazon не ответили на вопрос Vice об этом.

Пользователи соцсетей тоже встретили ZenBooth новой волной критики и насмешек в адрес Amazon.

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Где я раньше видел ZenBooth от Amazon?

В соцсетях также напомнили, что складские рабочие и водители-курьеры компании давно жаловались на нехватку туалетов и что Amazon следовало бы потратить деньги на эти простые удобства, а не инвестировать в «ящики для сенсорной депривации», замечает The Guardian.

Ирония заключается в том, что им по-прежнему негде пописать

В итоге Amazon без объяснений удалил твит с анонсом «интерактивных киосков».

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