Amazon решил отправлять уставших работников в киоски для медитации Критики сравнивают их с гробами, шкафами для рыданий и будкой для самоубийств из «Футурамы»
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17 мая компания Amazon анонсировала новую корпоративную программу WorkingWell, которая призвана сделать труд работников на складах и в других логистических узлах компании безопаснее, сократив производственный травматизм как минимум на 50%. О том, что эта программа, которую постепенно разворачивают с 2020 года, заработает на всех американских предприятиях Amazon, в апреле говорил основатель компании Джефф Безос. Так Безос отреагировал на критику условий труда и завышенных требований к производительности работников Amazon, которая почти непрерывно звучит в СМИ и соцсетях.
Новая программа, говорится в ее анонсе, включает в себя «физические и умственные упражнения, оздоровительные тренинги и поддержку здорового питания», которые «как научно доказано, помогают восстановить силы и заряд энергии».
Позже компания рассказала, что одной из составных частей WorkingWell станет инициатива, которую Amazon назвал AmaZen. Она призвана «проводить сотрудников через практику осознанности в индивидуальных интерактивных киосках, расположенных в зданиях [компании]». Эти киоски получили название ZenBooth.
Внутри киоска — маленькое вентилируемое помещение с комнатными растениями, брошюры и плакаты о психическом здоровье, а также компьютер, позволяющий запустить видео с управляемой медитацией. «С помощью AmaZen я хотела создать тихое пространство, чтобы люди могли сосредоточиться на своем умственном и эмоциональном благополучии, — объясняет в корпоративном видеоролике создатель киоска Лейла Браун. — ZenBooth — это интерактивный киоск, в котором вы можете перемещаться по библиотеке психического здоровья и осознанных практик для подзарядки внутренней батареи».
Однако на практике ZenBooth выглядит как будка размером с гроб, установленная посреди склада Amazon, констатирует издание Vice. Кроме того, не совсем понятно, как хронически перегруженные работой сотрудники компании должны находить время, чтобы посещать киоск, пишет издание. В самом Amazon не ответили на вопрос Vice об этом.
Пользователи соцсетей тоже встретили ZenBooth новой волной критики и насмешек в адрес Amazon.
В соцсетях также напомнили, что складские рабочие и водители-курьеры компании давно жаловались на нехватку туалетов и что Amazon следовало бы потратить деньги на эти простые удобства, а не инвестировать в «ящики для сенсорной депривации», замечает The Guardian.
В итоге Amazon без объяснений удалил твит с анонсом «интерактивных киосков».