США закрыли генконсульство в Екатеринбурге

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Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок.

Утром 17 мая в соцсетях дипломатического представительства появилось прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, в котором она объявила, что покидает свой пост.

Несмотря на то, что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!

Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами.

В конце 2020 года Госдепартамент США объявил, что для оптимизации работы своей дипмиссии намерен закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.

В апреле 2021 года на фоне Россия и США выслали по десять дипломатов. Среди них оказалась пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Также сообщалось, что Москва запретит нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию, но затем этот запрет отложили.

14 мая правительство России составило официальный перечень недружественных государств — в него вошли США и Чехия.

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