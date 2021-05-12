Из России выслали пресс-секретаря посольства США

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Пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс высылают из России. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что Росс оказалась в списке из 10 дипломатов, о высылке которых было объявлено 21 апреля. Эти сотрудники должны покинуть РФ в течение месяца.

В МИДе «Коммерсанту» заявили, что высылка Росс является ответом на действия США, которые более полугода не дают России назначить пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.

Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива.

Сама Росс в комментарии ТАССу подтвердила, что ее высылают из страны.

Высылка 10 сотрудников американского посольства в Москве стала ответом на . Помимо высылки дипломатов Россия, в частности, запретила дипмиссии США нанимать в качестве административно-технических работников граждан РФ и третьих стран. Послу США было предложено вернуться в свою столицу «для анализа ситуации и проведения консультаций».

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