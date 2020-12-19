Госдепартамент США подтвердил решение закрыть два генконсульства в России

Госсекретарь США Майкл Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом ТАСС и РИА Новости сообщил представитель Госдепартамента.

Он добавил, что решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в России.

«Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется», — добавил представитель Госдепартамента.

14 декабря о возможном закрытии генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке написал «Коммерсант». Позднее агенство Associated Press сообщило, что Госдепартамент уведомил Конгресс об этом решении 10 декабря. В уведомлении, копию которого получило Associated Press, говорилось, что закрытие генконсульств связано с «кадровыми проблемами» из-за ограничения на число американских дипломатов в России.

В 2017 году Россия потребовала потребовала сократить количество дипломатов и технических сотрудников дипмиссии США до 455 человек (в то время штат дипмиссии насчитывал около 1200 человек). Это было сделано на следующий год после высылки из США 35 российских дипломатов.

США в ответ закрыли консульство России в Сан-Франциско. Кроме того, в 2018 году США в качестве реакции на выслали еще 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Москва отреагировала закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге.

На начало 2020 года в России работали посольство в Москве, генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке, а также консульское агентство на Сахалине. В марте из-за пандемии генконсульство во Владивостоке приостановило работу, а остальные представительства стали оказывать лишь услуги, связанные с экстренными ситуациями.