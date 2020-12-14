«Коммерсант»: США задумались о закрытии генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке

Госдепартамент США рассматривает возможность закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса работа дипмиссии США в России была ограничена. Посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство на Сахалине стали оказывать только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Генконсульство во Владивостоке временно приостановило работу.

В итоге в Госдепартаменте пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в ближайшее время заметно не улучшится, а генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке еще до пандемии ограничили визовое обслуживание из-за сокращения персонала. Если решение об их закрытии будет принято, получить визу в США можно будет только в Москве, пишет «Коммерсант».

Посольство США не смогло оперативно предоставить изданию комментарий о возможном закрытии генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульстве во Владивостоке заявили, что не располагают информацией о возможном закрытии, пишет РИА Новости.

США ограничили визовое обслуживание россиян из-за дипломатического конфликта с Россией. В 2016 году Вашингтон выслал 35 российских дипломатов и закрыл доступ к двум посольским дачам. Это было сделано в качестве реакции на вмешательство России в президентские выборы.

В 2017 году Россия лишила США посольской дачи в Москве и потребовала сократить количество дипломатов и технических сотрудников дипмиссии до 455 человек (в штат американских структур в России в то время входили около 1200 человек). В ответ власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско.

В 2018 году США в качестве реакции на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании выслали еще 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Москва отреагировала закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге.

После взаимного сокращения дипмиссий в прежнем объеме консульское обслуживание россиян с тех пор так и не восстановилось.