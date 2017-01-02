Высланные из США дипломаты вернулись в Россию

Сотрудники российских дипломатических учреждений, высланные из США в связи с хакерскими атаками, вернулись в Россию. Дипломаты вместе с семьями прибыли в Москву на специальном самолете в ночь на 2 января.

Всего персонами нон грата в США были объявлены 35 дипломатов из РФ: 31 сотрудник посольства и четыре работника генерального консульства в Сан-Франциско. 29 декабря им было предписано покинуть США в течение 72 часов.

В ответ МИД РФ предложил Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов, однако тот решил этого не делать, назвав ответную высылку «кухонной дипломатией». Реакция Путина вызвала одобрение избранного президента США Дональда Трампа, однако в конгрессе заявили, что не позволят новому президенту отменить санкции.