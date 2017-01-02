В конгрессе США пообещали не дать Трампу отменить антироссийские санкции

Конгресс США примет «решительные меры», если избранный президент страны Дональд Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Об этом в интервью ABC заявил член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.

«Демократы и республиканцы, например [сенатор Джон] Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций», — добавил политик. По его словам, тех мер, которые приняла администрация Барака Обамы, недостаточно для сдерживания России.

Шифф, который входит в комитет по делам разведки, заявил, что ни в комитете, ни в американском разведывательном сообществе не ставят под сомнение, что российские власти организовали хакерскую атаку на США. Подвергая сомнению эти утверждения, Дональд Трамп подрывает собственный авторитет, считает политик.