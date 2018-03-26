Сколько российских дипломатов выслали из-за отравления Скрипалей

26 марта США, Канада и европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. В США заявили, что поддерживают Великобританию — своего союзника по НАТО, на территории которого было применено боевое отравляющее вещество. Россия уже пообещала принять ответные меры против стран, которые выслали дипломатов.



