Страны ЕС объявили о высылке российских дипломатов

Associated Press
13:21, 26 марта 2018
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Франция, Германия, Латвия, Польша, Литва, Эстония и другие европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Франция, Германия и Польша вышлют по четыре дипломата, Чехия и Литва — трех. Латвия и Эстония — по одному дипломату. Дания и Италия объявили о высылке двух дипломатов. Одного дипломата вышлет Финляндия.

Также о высылке 13 российских дипломатов объявила Украина. В качестве жеста солидарности с Великобританией о высылке четырех дипломатов-россиян объявила и Канада.

Ранее стало известно, что США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле.

Президент Евросоюза Дональд Туск на пресс-конференции объявил, что ЕС считает Россию ответственной за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Он отметил, что решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран, но не уточнил весь список.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери, где в последние годы жил бывший сотрудник ГРУ, 4 марта 2018 года. Юлия Скрипаль навещала отца в Великобритании. Точные сведения об обстоятельствах отравления пока не опубликованы.
Великобритания утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «новичок», которое было разработано в СССР. Россия отвергает обвинения и считает эту версию недоказанной.
В качестве ответа на отравление Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия ответила высылкой аналогичного количества дипсотрудников и прекращением работы Британского совета.
Юлия и Сергей Скрипаль остаются в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Что известно об отравлении Скрипалей

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