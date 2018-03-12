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«Крайне вероятно, что Россия имела отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль» Премьер-министр Великобритании — о покушении на бывшего полковника ГРУ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, стоит Россия. Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, производилось в России, сообщила Мэй. При этом премьер-министр не исключила, что вещество могло быть украдено из одной из российских лабораторий. Мэй пообещала, что в среду, 14 марта, объявит о возможных ответных мерах в отношении России из-за отравления Скрипалей. Великобритания, заявил министр иностранных дел Борис Джонсон, в течение суток ждет от России разъяснений.