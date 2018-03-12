Великобритания потребовала от России за сутки ответить на вопросы об отравлении Скрипаля

Meduza
17:40, 12 марта 2018
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко и потребовал от него в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом на выступлении в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, России предложено ответить, какая из двух возможных версий отравления Скрипаля верная. Наиболее вероятной Великобритания считает версию о причастности России к отравлению Скрипаля, но Мэй не исключила, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения, которое применялось при покушении, могло быть украдено из лабораторий.

Мэй также объявила, что Великобритания даст ответ о мерах в связи с отравлением Скрипаля в среду, 14 марта.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что выступление Терезы Мэй было «цирковым шоу», а также призвала Великобританию раскрыть, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко и Бориса Березовского, сообщает ТАСС.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери без сознания 4 марта 2018 года. Скрипаль в прошлом работал в ГРУ и был осужден за государственную измену. В 2010 году его выдали Великобритании.
Британские эксперты установили, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, было разработано в России и относится к классу отравляющих веществ под названием «Новичок».

Отравление Сергея Скрипаля в Солсбери

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