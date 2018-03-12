Тереза Мэй: Россия несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля

Meduza
17:11, 12 марта 2018
Надежный источник

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Мэй, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Мэй отметила, что расследование еще не завершено, и что не исключена вероятность того, что нервно-паралитическое вещество могло быть украдено из российских лабораторий. Тем не менее, по словам Мэй, Россия не раз действовала на территории других стран и применяла отравляющие вещества, в том числе в случае отравления россиянина Александра Литвиненко.

Тереза Мэй отметила, что в среду, 14 марта, объявит о возможных ответных мерах против России.

Сергей Скрипаль был отравлен 4 марта 2018 года в английском Солсбери, где он жил последние 8 лет. Скрипаль был осужден в России за госизмену, но в 2010 году его обменяли на раскрытых в США российских «спящих» агентов.
Власти Великобритании до настоящего времени не говорили, каким именно веществом мог быть отравлен Скрипаль и его дочь.

Отравление Сергея Скрипаля

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Сборник

Наши партнерские материалы