США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско

Госдепартамент США
16:17, 31 августа 2017
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Власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Об этом сообщил американский Госдепартамент.

Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России — в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле). До 2 сентября будут закрыты также по одному дипломатическому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Отмечается, что это ответ на «необоснованные и вредоносные» требования России, которые выполнили США. Вашингтон готов на «дальнейшие меры», но призывает отказаться от последующих ответных действий, добавили в Госдепе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон до объявления о закрытии консульства провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предупредил его. Лавров «выразил сожаление» и пообещал отреагировать позже.

О планах США закрыть одно из российских консульств писал «Коммерсант» 11 августа.
В июле Россия потребовала сократить численность сотрудников американской дипломатической миссии до 455 человек. Помимо этого США запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Власти России объяснили это ответом на санкции, введенные в декабре 2016 года бывшим президентом США Бараком Обамой.
Как говорил президент России Владимир Путин, под сокращение попали 755 человек. По данным РБК, 100 из них — американцы, остальные — граждане России, работавшие в посольстве и консульствах. В итоге США отменили возможность пройти собеседование на визу в консульствах, россиянам придется ездить в Москву.
Американский лидер Дональд Трамп назвал российские санкции возможностью сократить бюджетные расходы.
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