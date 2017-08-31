Власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Об этом сообщил американский Госдепартамент.

Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России — в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле). До 2 сентября будут закрыты также по одному дипломатическому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Отмечается, что это ответ на «необоснованные и вредоносные» требования России, которые выполнили США. Вашингтон готов на «дальнейшие меры», но призывает отказаться от последующих ответных действий, добавили в Госдепе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон до объявления о закрытии консульства провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предупредил его. Лавров «выразил сожаление» и пообещал отреагировать позже.