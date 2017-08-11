США планируют закрыть одно из российских генконсульств

Коммерсант
05:21, 11 августа 2017
Требует подтверждения

Власти США намерены потребовать от России закрыть одно из ее генконсульств на американской территории, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

На такой шаг, по словам собеседников издания, Соединенные Штаты могут пойти в ответ на решение РФ о сокращении численности американской дипломатической миссии. О закрытии генконсульства РФ, сообщили они, может быть объявлено к 1 сентября.

В настоящий момент работают четыре генконсульства России в США — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

У США в России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Некоторое время назад рассматривалась возможность открытия в России четвертого американского генконсульства, но затем США от этой идеи отказались.

 Какое из российских генконсульств может попасть под удар, источники «Ъ» не уточняют. Пока также не ясно, как скажется этот шаг на процедуре оформления российских виз.

Коммерсант
Россия в июле после принятия в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций потребовала сократить численность американской дипмиссии до 455 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, число сотрудников дипмиссии США в России будет сокращено на 755 человек. Под сокращение попали и российские граждане, работающие в дипмиссии. Кроме того, Россия запретила США пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом.
Власти РФ назвали сокращение американской дипмиссии ответом на санкции в отношении российских дипломатов, введенные США в конце 2016 года. Тогда из Америки были высланы 35 российских дипломатов, а посольство лишили двух дач.
Президент США Дональд Трамп 10 августа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращения штата американских дипмиссий в России, указав, что это позволит сократить бюджетные расходы.

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