США планируют закрыть одно из российских генконсульств

Власти США намерены потребовать от России закрыть одно из ее генконсульств на американской территории, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

На такой шаг, по словам собеседников издания, Соединенные Штаты могут пойти в ответ на решение РФ о сокращении численности американской дипломатической миссии. О закрытии генконсульства РФ, сообщили они, может быть объявлено к 1 сентября.

В настоящий момент работают четыре генконсульства России в США — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

У США в России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Некоторое время назад рассматривалась возможность открытия в России четвертого американского генконсульства, но затем США от этой идеи отказались.