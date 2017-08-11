Трамп поблагодарил Путина за сокращения штата дипмиссий в России

Отвечая на вопрос о возможном ответе Путину на требование уволить 755 сотрудников посольств и консульств, Трамп заявил: «Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на персонал».

После принятия в Конгрессе США в конце июля новых санкций против России Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипмиссий в РФ до 455 человек. Как оказалось, уволены будут 755 человек, в том числе граждане РФ. Также Россия лишила США посольской дачи в Серебряном бору и склада.

Действия России, по сути, стали ответом на декабрьские санкции, введенные в связи с предполагаемым вмешательством РФ в выборы президента США. Тогда из Америки были высланы 35 российских дипломатов, а посольство лишили двух дач. МИД РФ предложил Владимиру Путину ответить на это, но президент России отказался, объяснив это тем, что выстраивать отношения Россия будет уже с другой администрацией.