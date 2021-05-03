«Левада-центр»: главными событиями апреля для россиян стали послание Путина и протесты в поддержку Навального
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17% участников опроса «Левада-центра» назвали самым запомнившимся им событием апреля послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Опрос был проведен 22-28 апреля 2021 года. В нем приняли участие 1614 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью.
На втором месте среди самых запомнившихся событий оказалась голодовка оппозиционера Алексея Навального и митинги в его поддержку. Их отметили 10% опрошенных.
Далее в рейтинге следуют обострение ситуации в Донбассе (9%), ухудшение отношений с США и Европой и высылка дипломатов (8%), а также коронавирус и вакцинация (7%).
В марте, как показало предыдущее аналогичное исследование «Левада-центра», россиянам больше всего запомнились новости про коронавирус (17%) и Навального (6%).