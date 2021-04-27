Минпросвещения нашло учебник истории, который раскритиковал Путин. Он используется в колледжах

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Учебник истории, который президент РФ Владимир Путин раскритиковал во время послания Федеральному собранию за отсутствие сведений о Сталинградской битве, используется в колледжах. Об этом ТАСС заявили в Минпросвещения.

По итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией [Олега] Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах.

Ведомство добавило, что в учебниках по истории, которые используются в школах, не удалось обнаружить ошибок и искажений, на которые указывал Путин.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках «написано как будто не про нас». В качестве примера он привел учебник, в котором не упоминалась Сталинградская битва. После критики Путина Минпросвещения объявило о проверке всех школьных учебников по истории.

В 2018 году другой учебник под редакцией Олега Волобуева — «История России. Начало XX — начало XXI века» — был отправлен на экспертизу после претензий членов Совета Федерации. Им не понравилось то, как в книге были описаны политический кризис и смена власти в Украине в конце 2013 — начале 2014 годов.

В 2017 году учебник «История России. Начало XX — начало XXI века» раскритиковал телеведущий Дмитрий Киселев за описание Сталинградской битвы.

Что говорил Киселев

Дмитрий Киселев сказал, что в выступлении школьника в бундестаге виноват учебник. Так вот: это ерунда Фактчек «Медузы»

Что говорил Киселев

Дмитрий Киселев сказал, что в выступлении школьника в бундестаге виноват учебник. Так вот: это ерунда Фактчек «Медузы»