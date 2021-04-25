В России проверят все учебники истории после критики Путина. Он заявил, что в них написано «как будто не про нас»

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Министерство просвещения России проанализирует все школьные учебники по истории.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

21 апреля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что в некоторых школьных учебниках «с удивлением» обнаружил, «что там написано как будто не про нас». В качестве примера он привел учебник, в котором не упоминалась Сталинградская битва. «Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!» — заявил Путин.

В марте стало известно, что Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, которого ранее критиковали из-за качества его докторской диссертации по истории.