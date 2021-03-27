Минпросвещения РФ одобрило учебники по истории под редакцией Владимира Мединского

Министерство просвещения России одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. В ближайшее время учебные пособия уйдут в печать, сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В учебниках, по словам Мягкова, история России представлена «в синхронном изложении с историей всеобщей», чтобы показать «неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах».

История в учебниках заканчивается сегодняшним днем, сообщил доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин. «В учебник по мировой истории я успел вставить анализ пандемии коронавируса и ее последствия», — отметил он.

27 марта серию учебников по истории под редакцией Мединского представили на книжной ярмарке Non/fiction в Москве. Выход первого тиража учебных пособий намечен на конец апреля — начало мая.

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский ранее неоднократно настаивал на достоверности легенды о , правдивость которой ставят под сомнение. Он называл историю «святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться». «А люди, которые это делают, — мрази конченые», — говорил он. Мединский также грозил, что те, кто ставит под сомнение подвиг панфиловцев, будут гореть в аду. Он утверждал, что «те, кто пытается „уязвить“ легенду лукавыми как бы „научными“ подсчетами — занимаются словоблудием».

В октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского докторской степени по истории, признав его докторскую диссертацию ненаучной. Президиум ВАК, несмотря на рекомендацию экспертного совета, решил не лишать Мединского степени доктора наук.