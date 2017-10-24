истории
ВАК утвердил докторскую степень Мединского. Но это еще не конец
Министерство образования и науки собирается в ближайшее время подготовить приказ о докторской степени Владимира Мединского, и ни у кого нет особенных сомнений в том, что министр культуры сохранит эту степень. Такую рекомендацию 20 октября дал президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), несмотря на то что за три недели до этого экспертный совет ВАК по истории подавляющим числом голосов признал работу Мединского ненаучной. Министр считает, что в конфликте поставлена точка, но, возможно, это еще не конец: ученые протестуют против решения президиума и указывают, что ВАК нарушил законную процедуру. «Медуза» кратко пересказывает события, последовавшие после заседания 20 октября.
Один из инициаторов лишения Мединского степени подал официальную жалобу
Филолог Иван Бабицкий, один из ученых, подавших в апреле 2016 года заявление о лишении Мединского докторской степени, отправил 23 октября еще одно заявление в Минобрнауки. Бабицкий настаивает на создании экспертной комиссии, которая еще раз рассмотрит вопрос о докторской диссертации Мединского. Согласно приказу Минобрнауки, такая экспертная комиссия должна созываться всякий раз, когда решение президиума ВАК расходится с мнением экспертного совета.
Кроме того, как отмечает Бабицкий, председатель президиума ВАК Владимир Филиппов проигнорировал сведения о нарушениях, которые были допущены при получении Мединским докторской степени в 2011 году. Мединский разослал в Российскую государственную и другие библиотеки автореферат, где в качестве оппонентов были указаны люди, не выступавшие в этом качестве на защите. Кроме того, члены экспертного совета не давали положительного отзыва о работе, как того требует законная процедура.
Совет по науке при министерстве образования выступил против решения ВАК
Совет по науке при министерстве действует с 2013 года. В его составе около 30 ученых, среди них — академик Алексей Хохлов, несколько членов-корреспондентов РАН, профессора и заведующие кафедрами. 23 октября совет выступил с простым и жестким заявлением: потребовал отменить решение президиума ВАК, так как оно было принято с нарушениями, и созвать экспертную комиссию, которая заново рассмотрит дело Мединского.
Группа академиков и членкоров потребовала реформы ВАК. Их поддержали и другие ученые
«Клуб 1 июля» опубликовал заявление, в котором возмутился решением президиума ВАК по диссертации Мединского и предложил реформировать этот орган. В частности, идея ученых заключается в том, чтобы запретить президиуму отменять решения экспертных советов. Ученые призвали РАН дать свою экспертную оценку работе Мединского и решить, заслуживает ли ее автор ученой степени доктора наук. Заявление поддержали 15 академиков, 40 член-корреспондентов, 12 профессоров РАН и десятки докторов и кандидатов наук.
Экспертный совет по истории собираются менять. Председатель уже покинул свой пост
Состав экспертного совета по истории, мнение которого проигнорировал президиум ВАК, скоро обновится. Об этом 23 октября сообщил его председатель Павел Уваров. Сам Уваров уже уволился. По его словам, ни обновление совета, ни его отставка не связаны напрямую с делом Мединского. Уваров не раз отмечал, что он против лишения Мединского ученой степени, если она получена легитимным путем. Но когда исследователь узнал, что Мединский получил степень с нарушениями, он заявил на президиуме ВАК, что министра нужно ее лишить. Председатель президиума Владимир Филиппов проигнорировал это требование.
23 октября из экспертного совета вышел известный историк, профессор ВШЭ Олег Будницкий — в знак протеста против решения президиума ВАК.
В Минобрнауки ученых обвинили в создании «шумихи в СМИ»
Пресс-секретарь министра образования и науки Ольги Васильевой Андрей Емельянов считает, что возмущение ученых — это организованная попытка оказать давление на решение ведомства по поводу ученой степени Мединского. По его словам, за этой попыткой стоят те, кто не смог «в научном споре победить уважаемых членов президиума ВАК».