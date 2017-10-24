ВАК утвердил докторскую степень Мединского. Но это еще не конец

Министерство образования и науки собирается в ближайшее время подготовить приказ о докторской степени Владимира Мединского, и ни у кого нет особенных сомнений в том, что министр культуры сохранит эту степень. Такую рекомендацию 20 октября дал президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), несмотря на то что за три недели до этого экспертный совет ВАК по истории подавляющим числом голосов признал работу Мединского ненаучной. Министр считает, что в конфликте поставлена точка, но, возможно, это еще не конец: ученые протестуют против решения президиума и указывают, что ВАК нарушил законную процедуру. «Медуза» кратко пересказывает события, последовавшие после заседания 20 октября.