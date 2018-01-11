Учебник истории отправили на экспертизу после претензий Матвиенко. В нем говорится о революции в Киеве
Минобрнауки отправило на дополнительную экспертизу учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА». Это следует из протокола декабрьского заседания министерства, опубликованного 11 января на его сайте.
Экспертизу должны провести в Российской академии наук (РАН), а ее результаты необходимо представить до 27 января 2018 года.
К учебнику истории для десятиклассников возникли претензии в Совете Федерации. В октябре сенатор от Крыма Сергей Цеков процитировал на пленарном заседании отрывок из учебного пособия про украинские события 2014 года: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».
Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала такую подачу материала провокационной, а Цеков возмутился тем, что «кровавый путч в Киеве» был назван «революцией».
Кроме того, претензии к учебнику Волобуева, Карпачева и Романова предъявлял телеведущий Дмитрий Киселев. В сюжете, посвященном выступлению в бундестаге десятиклассника гимназии № 1 Нового Уренгоя Николая Десятниченко, он обвинил в разразившемся скандале учебник и его составителей. На самом деле, в уренгойской школе учатся по другому учебнику.