Учебник истории отправили на экспертизу после претензий Матвиенко. В нем говорится о революции в Киеве

Минобрнауки отправило на дополнительную экспертизу учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА». Это следует из протокола декабрьского заседания министерства, опубликованного 11 января на его сайте.

Экспертизу должны провести в Российской академии наук (РАН), а ее результаты необходимо представить до 27 января 2018 года.