Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию получилось скучным: ни ракет с непредсказуемой траекторией полета, ни даже конституционной реформы. Тем более — ни слова об Алексее Навальном, в поддержку которого в этот же день, 21 апреля, по всей России проходят протестные акции: их участники требуют обеспечить Навальному медицинскую помощь. В общем, смотрели мы это все вот с такими лицами:

Ну и о чем тогда говорил Путин? Вот наш вольный пересказ для тех, кто пожалел себя и не смотрел выступление президента:

родители всех школьников получат по 10 тысяч рублей

удивительно, учебники по истории без упоминания Сталинградской битвы

бурные аплодисменты

«Циркон» и другие ракеты — ух!

радушная Россия ведет себя скромнее всех, но если надо сжечь мосты — сожжет

госперевороты и политические убийства — это уже слишком, кто бы что ни думал об Александре Лукашенко

Киплинг — великий писатель

Да-да, Путин в сослался на сборник рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, с которым президента связывают теплые детские воспоминания. Правда, в этот раз обошлось без упоминания бандерлогов.

Президент заявил, что некоторые страны «цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена». Сравнение, как и книга, очень понравилось Путину — в заключение президент назвал Киплинга «великим писателем».

Многие не выдержали очередных сравнений. Киплинг, Киплинг, Киплинг… Да сколько можно?!

Впрочем, ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро:

И еще кое-что. Некоторые предположили, что Путин, скорее всего, просто посмотрел советский мультфильм о Маугли, а не читал (перечитывал?) «Книгу джунглей». Ну или у него все давно смешалось в голове.

Бонус: загорелый (и слегка угрюмый) Дмитрий Медведев

И еще один бонус!

Как и говорил Путин, главное — это дети.