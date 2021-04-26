Зеленский поручил начать подготовку к встрече с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей администрации связаться с российским Кремлем, чтобы обсудить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. <…> Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли время и место, где мы можем встретиться.
Ранее в апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ президент России предложил Зеленскому встретиться в Москве.
С конца марта на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие возле границ Украины, по оценке наблюдателей, до максимальных значений с 2014 года. Украина обвинила Россию в нагнетании обстановки в регионе. Западные страны, в том числе США, Германия, Франция, призвали отвести войска от украинских границ. Россия объясняла перемещения войск учениями. 22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении учений в Южном и Западном военных округах.