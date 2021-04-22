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Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата

Источник: Чешское информационное агентство

Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы во Врбетице, в организации которых чешские власти обвинили ГРУ, «актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС».

За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената, сообщает Чешское информационное агентство.

Также сенаторы призвали правительство Чехии разорвать договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека.

Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России и исключить Россию из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

Ранее к аналогичным мерам чешское правительство призвала Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии).

Взрывы на военных складах во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года, в результате погибли два человека.

17 апреля Чехия обвинила ГРУ в организации взрывов и объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников спецслужбы «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (ранее Великобритания обвиняла их в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери). По версии чешских властей, взрывы были результатом операции против болгарского торговца оружием.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Россия назвала обвинения в причастности к взрывам абсурдными и выслала из Москвы 20 чешских дипломатов. Чехия потребовала вернуть их, пригрозив продолжить высылку дипломатических сотрудников РФ, чтобы привести штаты посольств обеих стран «в паритетное соответствие по численности сотрудников».

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