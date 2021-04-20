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Российские дипломаты, высланные из Чехии, вернулись в Москву с десятками коробок и чемоданов. Фотографии
Источник: Meduza
Вечером 19 апреля из Праги уехали 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которых местные власти считают агентами ГРУ и Службы внешней разведки России. Чехия выслала дипломатов после того, как обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице на востоке страны в 2014 году. Вместе с сотрудниками посольства из Праги уехали члены их семей. Всего, по данным МИД РФ, страну покинули 62 россиянина. В свою очередь из Москвы в Прагу вечером в понедельник улетели 20 чешских дипломатов, которых выслали из России.