Российские дипломаты, высланные из Чехии, вернулись в Москву с десятками коробок и чемоданов. Фотографии

Регистрация багажа в аэропорту Праги перед возвращением российских дипломатов в Москву, 19 апреля 2021 года Martin Divisek / EPA / Scanpix / LETA

Вечером 19 апреля из Праги уехали 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которых местные власти считают агентами и Службы внешней разведки России. Чехия выслала дипломатов после того, как обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице на востоке страны в 2014 году. Вместе с сотрудниками посольства из Праги уехали члены их семей. Всего, по данным МИД РФ, страну покинули 62 россиянина. В свою очередь из Москвы в Прагу вечером в понедельник улетели 20 чешских дипломатов, которых выслали из России.

Сотрудники посольства РФ в Чехии, объявленные персонами нон грата, в аэропорту Праги перед вылетом в Россию, 19 апреля 2021 года Michal Cizek / AFP / Scanpix / LETA

Багаж российских дипломатов в аэропорту Праги перед вылетом самолета специального летного отряда «Россия» в Москву, 19 апреля 2021 года Jiri Skacel / Reuters / Scanpix / LETA

Российские дипломаты и члены их семей садятся в самолет специального летного отряда «Россия» в аэропорту Праги, 19 апреля 2021 года Bundas Engler / Reuters / Scanpix / LETA

Самолет с российскими дипломатами вылетает из аэропорта Праги, 19 апреля 2021 года Martin Divisek / EPA / Scanpix / LETA

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